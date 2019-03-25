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Сокрушительные данки Адетокунбо и Макги – в топ-10 дня в НБА

Сокрушительные данки Адетокунбо и Макги – в топ-10 дня в НБА
Баскетбол / НБА

Сокрушительные данки лёгкого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Шона Ливингстона, центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Джавэйла Макги, лёгкого форварда «Индианы Пэйсерс» Дуга Макдермотта и лёгкого форварда «Шарлотт Хорнетс» Майлза Бриджеса, шикарная скидка за спину не глядя форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса, роскошный аллей-уп в исполнении игроков «Нью-Йорк Никс» Денниса Смита-младшего и Деандре Джордана, а также безжалостный блок-шот центрового «Денвер Наггетс» Мэйсона Пламли Домантасу Сабонису оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата НБА.

Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе YouTube.

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