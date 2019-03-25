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ЦСКА в овертайме переиграл «Автодор» благодаря 41 очку де Коло

ЦСКА в овертайме переиграл «Автодор» благодаря 41 очку де Коло
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Московский ЦСКА на выезде в овертайме сломил сопротивление саратовского «Автодора» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Саратовчане уверенно начали матч и к первому перерыву создали себе задел в пять очков. После перерыва тенденция продолжилась, и к завершению первой половины встречи «Автодор» вёл уже с преимуществом в десять очков.

Не изменилась ситуация и в третьей четверти — к заключительному игровому отрезку счёт на табло был 77:62. Однако в заключительной четверти ЦСКА удался впечатляющий рывок, к финальной сирене они смогли отыграть отставание и перевести встречу в овертайм. В дополнительной пятиминутке сильнее оказались гости. Итоговый счёт встречи — 116:110 в пользу ЦСКА.

Самым результативным игроком матча в составе гостей стал Нандо де Коло, набравший 41 очко. В составе хозяев отличился Трей Голден, на его счету дабл-дабл из 30 очков и 11 передач. Ещё один дабл-дабл оформил Давид Кравиш, набрав 20 очков и совершив 12 подборов.

Единая лига ВТБ
25 марта 2019, понедельник. 18:00 МСК
Автодор
Саратов, Россия
110 : 116
ОТ (22:17, 29:24, 26:21, 22:37, 11:17)
ЦСКА
Москва, Россия
Автодор: Голден - 30, Бьюфорд - 23, Кравиш - 20, Савович - 18, Забелин - 9, Ньюбилл - 6, Айрлэнд - 4, Бестужев, Петенев, Михайловский, Харисов, Квитковских
ЦСКА: де Коло - 41, Клайберн - 17, Родригес - 12, Воронцевич - 9, Хайнс - 9, Хэкетт - 8, Курбанов - 8, Питерс - 7, Боломбой - 5, Хоменко, Ухов, Антонов
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