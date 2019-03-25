ЦСКА в овертайме переиграл «Автодор» благодаря 41 очку де Коло

Московский ЦСКА на выезде в овертайме сломил сопротивление саратовского «Автодора» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Саратовчане уверенно начали матч и к первому перерыву создали себе задел в пять очков. После перерыва тенденция продолжилась, и к завершению первой половины встречи «Автодор» вёл уже с преимуществом в десять очков.



Не изменилась ситуация и в третьей четверти — к заключительному игровому отрезку счёт на табло был 77:62. Однако в заключительной четверти ЦСКА удался впечатляющий рывок, к финальной сирене они смогли отыграть отставание и перевести встречу в овертайм. В дополнительной пятиминутке сильнее оказались гости. Итоговый счёт встречи — 116:110 в пользу ЦСКА.



Самым результативным игроком матча в составе гостей стал Нандо де Коло, набравший 41 очко. В составе хозяев отличился Трей Голден, на его счету дабл-дабл из 30 очков и 11 передач. Ещё один дабл-дабл оформил Давид Кравиш, набрав 20 очков и совершив 12 подборов.