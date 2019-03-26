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«Портленд» во 2-м овертайме обыграл «Бруклин», одержав 4-ю победу кряду

«Портленд» во 2-м овертайме обыграл «Бруклин», одержав 4-ю победу кряду
Баскетбол / НБА

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» на домашнем паркете во втором овертайме обыграл «Бруклин Нетс» — 148:144.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Бруклина» Д’Анджело Расселл, остановившийся в паре шагов от трипл-дабла – 39 очков, 9 подборов и 8 результативных передач. 22 балла на счету Спенсера Динуайдди, 18 – у Демарре Кэрролла.

В составе победителей дабл-даблами отметились Юсуф Нуркич (32 очка и 16 подборов), Дэмьен Лиллард (31 балл и 12 результативных передач) и Энес Кантер (12 очков и 10 подборов). Нуркич получил тяжёлую травму.

«Портленд» (46-27) одержал четвёртую победу подряд и закрепился на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Бруклин» (38-37) – седьмой на Востоке.

НБА - регулярный чемпионат
26 марта 2019, вторник. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
148 : 144
ОТ (31:27, 31:35, 33:28, 25:30, 28:24)
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Портленд Трэйл Блэйзерс: Нуркич - 32, Лиллард - 31, Карри - 20, Худ - 18, Харклесс - 13, Коллинс - 12, Кантер - 12, Амину - 6, Тёрнер - 2, Саймонс - 2, Трент-мл., Лейман, Леонард
Бруклин Нетс: Расселл - 39, Динуайдди - 22, Кэрролл - 18, ЛеВерт - 16, Дадли - 15, Харрис - 13, Аллен - 10, Дэвис - 6, Куруч - 5, Напьер, Грэм, Холлис-Джефферсон
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