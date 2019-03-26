«Портленд» во 2-м овертайме обыграл «Бруклин», одержав 4-ю победу кряду

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» на домашнем паркете во втором овертайме обыграл «Бруклин Нетс» — 148:144.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Бруклина» Д’Анджело Расселл, остановившийся в паре шагов от трипл-дабла – 39 очков, 9 подборов и 8 результативных передач. 22 балла на счету Спенсера Динуайдди, 18 – у Демарре Кэрролла.

В составе победителей дабл-даблами отметились Юсуф Нуркич (32 очка и 16 подборов), Дэмьен Лиллард (31 балл и 12 результативных передач) и Энес Кантер (12 очков и 10 подборов). Нуркич получил тяжёлую травму.

«Портленд» (46-27) одержал четвёртую победу подряд и закрепился на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Бруклин» (38-37) – седьмой на Востоке.