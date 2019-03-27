«Бостон» обыграл «Кливленд», «Торонто» и «Шарлотт» добились домашних побед

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Торонто Рэпторс» на домашней площадке принимал «Чикаго Буллз» и победил со счётом 112:103 (26:18, 30:23, 29:31, 27:31).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

В параллельном матче «Шарлотт Хорнетс» дома в овертайме обыграл «Сан-Антонио Спёрс» — 125:116 ОТ (29:23, 26:36, 27:21, 24:26, 19:10). Главным героем встречи стал разыгрывающий «Хорнетс» Кемба Уокер, который оформил дабл-дабл из 38 очков и 11 передач.

Серию из четырёх поражений прервал «Бостон Селтикс», в гостях победив «Кливленд Кавальерс» со счётом 116:106 (32:27, 25:24, 31:30, 28:25).

Ещё в одном матче «Майами Хит» на родном паркете уступил «Орландо Мэджик» — 99:104 (32:18, 19:24, 19:34, 29:28). Для «Мэджик» эта победа стала шестой кряду.