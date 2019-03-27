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«Бостон» обыграл «Кливленд», «Торонто» и «Шарлотт» добились домашних побед

«Бостон» обыграл «Кливленд», «Торонто» и «Шарлотт» добились домашних побед
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Торонто Рэпторс» на домашней площадке принимал «Чикаго Буллз» и победил со счётом 112:103 (26:18, 30:23, 29:31, 27:31).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

В параллельном матче «Шарлотт Хорнетс» дома в овертайме обыграл «Сан-Антонио Спёрс» — 125:116 ОТ (29:23, 26:36, 27:21, 24:26, 19:10). Главным героем встречи стал разыгрывающий «Хорнетс» Кемба Уокер, который оформил дабл-дабл из 38 очков и 11 передач.

Серию из четырёх поражений прервал «Бостон Селтикс», в гостях победив «Кливленд Кавальерс» со счётом 116:106 (32:27, 25:24, 31:30, 28:25).

Ещё в одном матче «Майами Хит» на родном паркете уступил «Орландо Мэджик» — 99:104 (32:18, 19:24, 19:34, 29:28). Для «Мэджик» эта победа стала шестой кряду.

НБА - регулярный чемпионат
27 марта 2019, среда. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
112 : 103
(26:18, 30:23, 29:31, 27:31)
Чикаго Буллз
Чикаго
Торонто Рэпторс: Пауэлл - 20, Ибака - 16, Леонард - 14, Лоури - 14, Сиакам - 13, Ануноби - 10, Грин - 8, Ванвлит - 7, Маккоу - 4, Лин - 2, Микс - 2, Марк Газоль - 2
Чикаго Буллз: Селден - 20, Харрисон - 15, Арчидиаконоу - 13, Блэкени - 11, Маркканен - 10, Лопес - 10, Сэмпсон - 10, Луваву-Кабарро - 8, Фелисио - 6, Лавин, Данн
НБА - регулярный чемпионат
27 марта 2019, среда. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
125 : 116
ОТ (29:23, 26:36, 27:21, 24:26, 19:10)
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Шарлотт Хорнетс: Уокер - 38, Бэйкон - 24, Камински - 15, Бриджес - 10, Эрнангомес - 10, Уильямс - 8, Грэм - 7, Лэмб - 6, Монк - 5, Бийомбо - 2, Мэк, Паркер, Кидд-Гилкрист
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 30, Олдридж - 20, Белинелли - 17, Форбс - 16, Гэй - 16, Пёлтль - 7, Дав. Бертанс - 6, Уайт - 4, Уокер, Пондекстер, Миллз, Ойбанкс, Каннингем
НБА - регулярный чемпионат
27 марта 2019, среда. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
106 : 116
(27:32, 24:25, 30:31, 25:28)
Бостон Селтикс
Бостон
Кливленд Кавальерс: Секстон - 24, Кларксон - 18, Осман - 15, Нэнс - 13, Лав - 10, Крисс - 7, Томпсон - 7, Стаускас - 5, Найт - 5, Нваба - 2, Фрай, Адель, Жижич
Бостон Селтикс: Смарт - 21, Тейтум - 21, Хорфорд - 19, Хэйворд - 15, Моррис - 14, Розир - 11, Браун - 9, Бэйнс - 4, Ябуселе - 2, Уонамэйкер, Тайс, Оджелей, Монро
НБА - регулярный чемпионат
27 марта 2019, среда. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
99 : 104
(32:18, 19:24, 19:34, 29:28)
Орландо Мэджик
Орландо
Майами Хит: Ричардсон - 3, Адебайо - 2, Уэйд, Джонс, Горан Драгич, Олиник, Уэйтерс, Джонсон, Уайтсайд, Андерсон, Хаслем, Робинсон, Матен
Орландо Мэджик: Гордон, Айзек, Мартин, Картер-Уильямс, Вучевич, Фурнье, Джефферсон, Огастин, Грант, Берч, Ивунду, Росс
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