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«Голден Стэйт» обыграл «Мемфис», «Портленд» разгромил «Чикаго»

«Голден Стэйт» обыграл «Мемфис», «Портленд» разгромил «Чикаго»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Голден Стэйт Уорриорз» (51-23) на выезде взял верх над «Мемфис Гриззлиз» (30-45) — 118:103.

В составе победителей Стивен Карри остановился в паре шагов от трипл-дабла – 28 очков, 10 подборов и 7 результативных передач. Он реализовал 6 бросков из 12 из-за дуги. Также 28 баллов на счету Кевина Дюранта. В активе Демаркуса Казинса 16 очков. У «Мемфиса» дабл-даблы на счету Йонаса Валанчюнаса (27 баллов и 13 подборов) и Бруно Кабокло (17 очков и 13 подборов)

В параллельном матче «Портленд Трэйл Блэйзерс» (47-27) на выезде разгромил «Чикаго Буллз» (21-55) — 118:98.

В составе победителей 20 очков в активе Сета Карри, 15 – у Родни Худа. Аль-Фарук Амину оформил дабл-дабл из 12 баллов и 11 подборов. У «быков» дабл-даблами отметились Шакил Харрисон (21 очко и 10 подборов) и Уэйн Селден (11 баллов и 12 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2019, четверг. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
103 : 118
(37:31, 23:35, 24:23, 19:29)
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
Мемфис Гриззлиз: Валанчюнас - 27, Конли - 22, Кабокло - 17, Парсонс - 13, Холидэй - 9, Дорси - 8, Райт - 5, Рэбб - 2, Брэдли, Картер, Уошберн
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 28, Дюрант - 28, Казинс - 16, Томпсон - 13, Кук - 9, Ливингстон - 8, Грин - 6, Луни - 4, Игуодала - 4, Маккинни - 2, Богут, Йеребко
НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2019, четверг. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
98 : 118
(14:27, 27:32, 24:28, 33:31)
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Чикаго Буллз: Харрисон - 21, Фелисио - 15, Лопес - 15, Арчидиаконоу - 12, Селден - 11, Блэкени - 10, Луваву-Кабарро - 8, Сэмпсон - 4, Алкинс - 2, Хатчинсон, Картер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Карри - 20, Худ - 15, Коллинс - 13, Кантер - 13, Амину - 12, Лиллард - 11, Саймонс - 9, Лейман - 8, Трент-мл. - 5, Харклесс - 4, Леонард - 4, Тёрнер - 2, Лябисье - 2
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