«Голден Стэйт» обыграл «Мемфис», «Портленд» разгромил «Чикаго»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Голден Стэйт Уорриорз» (51-23) на выезде взял верх над «Мемфис Гриззлиз» (30-45) — 118:103.

В составе победителей Стивен Карри остановился в паре шагов от трипл-дабла – 28 очков, 10 подборов и 7 результативных передач. Он реализовал 6 бросков из 12 из-за дуги. Также 28 баллов на счету Кевина Дюранта. В активе Демаркуса Казинса 16 очков. У «Мемфиса» дабл-даблы на счету Йонаса Валанчюнаса (27 баллов и 13 подборов) и Бруно Кабокло (17 очков и 13 подборов)

В параллельном матче «Портленд Трэйл Блэйзерс» (47-27) на выезде разгромил «Чикаго Буллз» (21-55) — 118:98.

В составе победителей 20 очков в активе Сета Карри, 15 – у Родни Худа. Аль-Фарук Амину оформил дабл-дабл из 12 баллов и 11 подборов. У «быков» дабл-даблами отметились Шакил Харрисон (21 очко и 10 подборов) и Уэйн Селден (11 баллов и 12 подборов).