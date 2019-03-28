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Дончич подарил Неймару майку «Далласа»

Дончич подарил Неймару майку «Далласа»
Баскетбол / НБА

Форвард «ПСЖ» и сборной Бразилии по футболу Неймар, восстанавливающийся после травмы, опубликовал фотографию с игровой майкой клуба НБА «Даллас Маверикс». Джерси бразильцу подарил словенец Лука Дончич.

Неймар является поклонником баскетбола. Ранее он получил майку одного из лидеров клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Стефана Карри.

Дончич в нынешнем сезоне дебютирует в НБА. Он перешёл в «Даллас» из мадридского «Реала». В прошлом сезоне словенец помог мадридскому клубу выиграть Евролигу и был признан MVP сезона. В НБА Дончич на днях повторил достижение легендарного Мэджика Джонсона. Форвард «Далласа» сделал седьмой трипл-дабл в сезоне, что является третьим результатом в дебютных сезонах новичков НБА. Дончич также занимает первое место в истории НБА по количеству трипл-даблов среди игроков до 21 года.

Дончич повторил достижение Мэджика
Неймар с футболкой Дончича
Неймар с футболкой Дончича
Фото: «Инстаграм» Неймара
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