Дончич подарил Неймару майку «Далласа»

Форвард «ПСЖ» и сборной Бразилии по футболу Неймар, восстанавливающийся после травмы, опубликовал фотографию с игровой майкой клуба НБА «Даллас Маверикс». Джерси бразильцу подарил словенец Лука Дончич.

Неймар является поклонником баскетбола. Ранее он получил майку одного из лидеров клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Стефана Карри.

Дончич в нынешнем сезоне дебютирует в НБА. Он перешёл в «Даллас» из мадридского «Реала». В прошлом сезоне словенец помог мадридскому клубу выиграть Евролигу и был признан MVP сезона. В НБА Дончич на днях повторил достижение легендарного Мэджика Джонсона. Форвард «Далласа» сделал седьмой трипл-дабл в сезоне, что является третьим результатом в дебютных сезонах новичков НБА. Дончич также занимает первое место в истории НБА по количеству трипл-даблов среди игроков до 21 года.

Дончич повторил достижение Мэджика