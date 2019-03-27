Дончич повторил достижение Мэджика

Форвард «Даллас Маверикс» Лука Дончич сравнялся с легендарным разыгрывающим «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджиком Джонсоном по количеству трипл-даблов в дебютном сезоне.

В домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Сакраменто Кингз» (121:125) Дончич за 36 минут игрового времени набрал 28 очков, собрал 12 подборов и отдал 12 результативных передач. Этот трипл-дабл стал для 20-летнего словенца 7-м в нынешнем сезоне.

Лука делит с Мэджиком третье место по количеству трипл-даблов в качестве новичка лиги. Лидерами по этому показателю являются разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс (12) и бывший защитник «Цинциннати Роялз» и «Милуоки Бакс» Оскар Робертсон (26).

Дончич также занимает первое место в истории НБА по количеству трипл-даблов среди игроков до 21 года.