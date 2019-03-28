Новицки: Порзингис оказывает мне больше уважения, чем Дончич

Форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки в шутливой форме рассказал о взаимоотношениях с молодыми напарниками по команде — Лукой Дончичем и Кристапсом Порзингисом.

«Каждый раз, когда начинаю вспоминать о прошлом, Лука мне говорит: „Ты так стар, как же ты стар“. Он не слушает. Молодой парень, но, думаю, у него стариковская душа, ведь он не хочет слушать какие-то истории о прошлом. Что касается Порзингиса, он оказывает мне немного больше уважения, чем Лука», — сказал Новицки в интервью, размещённом на странице обозревателя Тима Макмаена в «Твиттере».

Напомним, 40-летний Новицки проводит двадцатый сезон в НБА и не исключает возможности продолжения карьеры. Что касается Дончича, это его дебютный сезон в НБА.