Карри: рефери Когут — MVP матча «Миннесота» — «Голден Стэйт»

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри остался недоволен работой рефери в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Миннесотой Тимбервулвз» (130:131 ОТ).

«Это всего лишь одна игра из 82, не собираемся раздувать проблему. Мы должны были намного лучше играть во второй половине. Судейство? MVP матча, без сомнения, стал рефери Марат Когут», — приводит слова Карри ESPN.

В игре с «Тимбервулвз» Стивен провёл на паркете 42 минуты. Разыгрывающий набрал 37 очков, отдал 5 результативных передач, собрал 3 подбора и совершил 2 перехвата.

«Голден Стэйт» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. В 75 матчах калифорнийская команда одержала 51 победу и потерпела 24 поражения. «Миннесота» (34-41) — на 10-м месте.