Бывший защитник ЦСКА Лэнгдон может стать новым генменеджером «Нью-Орлеана»

Руководство «Нью-Орлеан Пеликанс» получило разрешение провести собеседования с несколькими кандидатами на должность нового генерального менеджера, сообщает журналист ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».

В список клуба из штата Луизиана входят помощники генменеджеров Ларри Харрис («Голден Стэйт Уорриорз») и Траджан Лэнгдон («Бруклин Нетс»), а также исполнительный вице-президент по баскетбольным операциям «Хьюстон Рокетс» Герссон Росас. Ожидается, что в процессе кандидатов будет больше.

Напомним, Лэнгдон с 2005 по 2011 год выступал за московский ЦСКА, а до этого провёл один сезон в столичном «Динамо». После завершения карьеры игрока американец работал скаутом в «Сан-Антонио Спёрс». Пост помощника генерального менеджера в «Бруклине» Траджан занял в начале марта 2016 года.

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