Рондо: хочу остаться в «Лейкерс»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Рэджон Рондо сказал, что хочет подписать новый контракт с калифорнийским клубом. Предстоящим летом 33-летний игрок станет неограниченно свободным агентом.

«Конечно, я хочу остаться в «Лейкерс» на следующий сезон. Сейчас единственный путь для нас — вверх.

Не знаю, что произойдёт летом, потому что не всё зависит от меня. Могу только сказать, что «Лейкерс» — отличная организация. Люди, работающие здесь, очень добры и всегда рады помочь. Хочу остаться, если смогу помогать клубу расти.

Прошлым летом мы обсуждали возможность подписания долгосрочного соглашения. Конечно, речь шла не о шестилетнем контракте, но, знаете, мне всего 33 года», — приводит слова Рондо ESPN.

Летом 2018 года Рэджон заключил с «Лейкерс» однолетний договор на сумму $ 9 млн.