Пашутин: задача «Автодора» — не дать разбросаться снайперам «Зеленой Гуры»

Завтра, 31 марта, в Саратове состоится матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встретятся местный «Автодор» и «Зелена Гура». В преддверии противостояния ожиданиями от неё поделился наставник волжан Евгений Пашутин.

«Зелена Гура» обладает сбалансированным составом с большим количеством снайперов. Это Старкс, Соколовски, Замойски, Джастис и другие. Наша задача — не дать разбросаться снайперам гостей, а также контролировать подбор. В выездной игре в Польше позволили центровому «Зелены-Гуры» Шакичу собрать целых 9 отскоков под нашим щитом и должны сделать выводы из этого.

Постараемся не давать снайперам польской команды свободно атаковать, в нападении будем двигать мяч, использовать слабые стороны противника и применять фирменный быстрый переход. В атаке важно также найти оптимальный баланс между игрой на периметре и игрой внутри. Приложим все силы, чтобы одержать столь важную победу на нашем пути к плей-офф», — приводит слова Пашутина официальный сайт «Автодора».