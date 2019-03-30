Айрлэнд: «Автодор» намерен пробиться в плей-офф

Завтра, 31 марта, в Саратове пройдёт матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встретятся «Автодор» и «Зелена Гура». Ожиданиями от встречи поделился защитник саратовцев Энтони Айрлэнд, отметивший, что в команде по-прежнему рассчитывают на выход в плей-офф. На данный момент саратовцы занимают девятое место в турнирной таблице, имея на две победы меньше, чем «Калев».

«Это очень важный матч для нас. Мы собираемся продлить сезон, выйдя в плей-офф. Думаю, у нас на это очень хорошие шансы. Тренер представил нам отличный игровой план, и мы усердно работали всю неделю. Нам необходимо улучшить нашу игру на подборе и лучше действовать в защите.



Убеждён, что мы должны выиграть этот матч, особенно дома, при поддержке болельщиков. Наши болельщики всегда придают нам дополнительную энергию и мотивацию. Я знаю, что они придут и поддержат нас, поэтому верю, что мы сможем одержать эту важную победу», — приводит слова американца официальный сайт «Автодора».