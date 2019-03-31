«Индиана» проиграла «Орландо», «Портленд» в гостях уступил «Детройту»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Индиана Пэйсерс» на домашней площадке принимал «Орландо Мэджик» и уступил со счётом 116:121 (28:32, 29:24, 35:34, 24:31).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Дабл-даблами в составе победителей отметились форвард Аарон Гордон (23 очка, 10 подборов) и разыгрывающий Ди Джей Огастин (11 очков, 10 передач).

В параллельной встрече «Детройт Пистонс» дома обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 99:90 (11:14, 20:20, 35:25, 33:31). Таким образом, «Трэйл Блэйзерс» прервали победную серию из шести матчей.

Ещё в одном матче «Нью-Йорк Никс» проиграл «Майами Хит» со счётом 92:100 (33:29, 28:26, 18:24, 13:21). Для «Никс» это поражение стало шестым кряду.