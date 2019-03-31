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«Индиана» проиграла «Орландо», «Портленд» в гостях уступил «Детройту»

«Индиана» проиграла «Орландо», «Портленд» в гостях уступил «Детройту»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Индиана Пэйсерс» на домашней площадке принимал «Орландо Мэджик» и уступил со счётом 116:121 (28:32, 29:24, 35:34, 24:31).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Дабл-даблами в составе победителей отметились форвард Аарон Гордон (23 очка, 10 подборов) и разыгрывающий Ди Джей Огастин (11 очков, 10 передач).

В параллельной встрече «Детройт Пистонс» дома обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 99:90 (11:14, 20:20, 35:25, 33:31). Таким образом, «Трэйл Блэйзерс» прервали победную серию из шести матчей.

Ещё в одном матче «Нью-Йорк Никс» проиграл «Майами Хит» со счётом 92:100 (33:29, 28:26, 18:24, 13:21). Для «Никс» это поражение стало шестым кряду.

НБА - регулярный чемпионат
31 марта 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
116 : 121
(28:32, 29:24, 35:34, 24:31)
Орландо Мэджик
Орландо
Индиана Пэйсерс: Коллисон - 24, Богданович - 22, Тёрнер - 16, Мэттьюз - 13, Сабонис - 10, Макдермотт - 10, Янг - 10, Эванс - 7, Джозеф - 4, Холидей, Самнер, О'Куинн, Лиф
Орландо Мэджик: Гордон - 23, Вучевич - 19, Росс - 16, Айзек - 14, Огастин - 11, Картер-Уильямс - 10, Берч - 10, Фурнье - 9, Ивунду - 9, Мартин, Джефферсон, Грант
НБА - регулярный чемпионат
31 марта 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
99 : 90
(11:14, 20:20, 35:25, 33:31)
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Детройт Пистонс: Джексон - 28, Драммонд - 22, Галлоуэй - 12, Мейкер - 8, Робинсон - 8, Эллингтон - 7, Браун - 5, Пачулия - 4, Кеннард - 3, Смит - 2, Томас, Гриффин, Лойер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 23, Кантер - 20, Карри - 11, Харклесс - 10, Лейман - 10, Худ - 7, Леонард - 5, Коллинс - 4, Тёрнер, Амину, Трент-мл., Лябисье, Саймонс
НБА - регулярный чемпионат
31 марта 2019, воскресенье. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
92 : 100
(33:29, 28:26, 18:24, 13:21)
Майами Хит
Майами
Нью-Йорк Никс: Мудиэй - 24, Корнет - 17, Нокс - 16, Смит - 12, Робинсон - 9, Аллен - 8, Томас - 4, Дотсон - 2, Джордан, Хезонья, Элленсон, Дженкинс
Майами Хит: Уэйтерс - 28, Уайтсайд - 17, Уэйд - 16, Олиник - 12, Горан Драгич - 10, Адебайо - 8, Джонсон - 5, Джонс - 4, Ричардсон, Андерсон, Хаслем, Робинсон, Матен
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