25 очков Тобиаса Харриса помогли «Филадельфии» обыграть «Миннесоту»

«Филадельфия Сиксерс» в гостях переиграла «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 118:109 в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. «Филадельфия» выиграла борьбу за подборы — 55-36, взяв 15 отскоков в нападении, а также набрала из трёхсекундной 52 очка против 40 у соперника.



Самым результативным игроком встречи (25 очков) стал лёгкий форвард «Филадельфии» Тобиас Харрис. У проигравших отличился атакующий защитник Эндрю Уиггинс, набравший 24 очка.



Теперь «Сиксерс» занимают 3-е место в Восточной конференции с соотношением побед и поражений 49-27, а «Тимбервулвз» — 10-е в Западной (34-42).