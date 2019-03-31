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25 очков Тобиаса Харриса помогли «Филадельфии» обыграть «Миннесоту»

25 очков Тобиаса Харриса помогли «Филадельфии» обыграть «Миннесоту»
Баскетбол / НБА

«Филадельфия Сиксерс» в гостях переиграла «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 118:109 в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. «Филадельфия» выиграла борьбу за подборы — 55-36, взяв 15 отскоков в нападении, а также набрала из трёхсекундной 52 очка против 40 у соперника.

Самым результативным игроком встречи (25 очков) стал лёгкий форвард «Филадельфии» Тобиас Харрис. У проигравших отличился атакующий защитник Эндрю Уиггинс, набравший 24 очка.

Теперь «Сиксерс» занимают 3-е место в Восточной конференции с соотношением побед и поражений 49-27, а «Тимбервулвз» — 10-е в Западной (34-42).

НБА - регулярный чемпионат
31 марта 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
109 : 118
(20:38, 35:30, 26:24, 28:26)
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Миннесота Тимбервулвз: Уиггинс - 24, Таунс - 21, Дьенг - 13, Рейнольдс - 10, Толливер - 10, Джонс - 9, Бэйтс-Диоп - 8, Бэйлесс - 5, Окоги - 5, Шарич - 4, Террелл, Уильямс, Гибсон
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 25, Симмонс - 20, Болден - 19, Редик - 16, Батлер - 12, Скотт - 10, Марьянович - 6, Эннис - 5, Макконнел - 3, Джонсон - 2, Смит, Милтон
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