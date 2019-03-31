Дабл-дабл Голдена принёс «Автодору» победу над «Зеленой Гурой»

Саратовский «Автодор» на домашней площадке переиграл «Зелену Гуру» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Саратовчане успешно начали матч, к первому перерыву поведя в счёте с преимуществом в 5 очков. Во второй четверти «Зелене Гуре» удалось «огрызнуться», отыграв два очка.



После большого перерыва гости продолжили эту тенденцию, сумев сравнять счёт к заключительному игровому отрезку. Решающая десятиминутка осталась за «Автодором», которому в концовке удалось совершить рывок в шесть очков, что и решило исход встречи. Итоговый счёт матча — 112:106 (28:33, 30:22, 23:26, 31:25).



Самым результативным игроком в составе победителей стал Трэй Голден, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 13 передач.