«Оклахома» проиграла «Далласу» на домашней площадке

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Оклахома-Сити Тандер» на домашнем паркете проиграл «Даллас Маверикс» — 103:106.

Ключевым стал данк тяжелого форварда техасцев Дуайта Пауэлла за 21 секунду до конца четвертой четверти. В ответной атаке после тайм-аута Деннис Шрёдер и Пол Джордж смазали трёхочковые броски.

Самым результативным игроком встречи стал Джордж, набравший 27 очков. Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл из 25 баллов, 11 подборов и 11 результативных передач. Дабл-дабл из 20 очков и 15 подборов на счету Стивена Адамса.

У «Далласа» 25 баллов и 8 передач набрал Трэй Бёрк, вышедший со скамейки запасных.

«Оклахома» (44 победы и 33 поражения) занимает восьмое место на Западе, команда уже обеспечила себе выход в плей-офф. «Даллас» (30-46) — на предпоследней позиции в конференции.