Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Сакраменто» на выезде победил «Сан-Антонио», «Вашингтон» — «Денвер»

«Сакраменто» на выезде победил «Сан-Антонио», «Вашингтон» — «Денвер»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Сакраменто Кингз» (38-39) на выезде взял верх над «Сан-Антонио Спёрс» (44-33) — 113:106.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Спёрс» Ламаркус Олдирдж, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 18 подборов. 18 баллов на счету Руди Гэя, 16 – у Демара Дерозана. В составе «Сакраменто» 26 очков в активе Бадди Хилда.

В параллельном матче «Вашингтон Уизардс» (32-46) также на выезде обыграл «Денвер Наггетс» (51-25) – 95:90.

В составе победителей 24 очка на счету Троя Брауна, 20 – у Джабари Паркера. Томас Брайант оформил дабл-дабл из 20 баллов и 14 подборов. У «Денвера» дабл-даблами отметились Никола Йокич (23 очка и 14 подборов) и Пол Миллсэп (13 баллов и 16 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
01 апреля 2019, понедельник. 02:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
106 : 113
(30:28, 27:30, 30:31, 19:24)
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 22, Гэй - 18, Белинелли - 14, Форбс - 12, Дерозан - 12, Уайт - 6, Дав. Бертанс - 3, Миллз - 2, Пёлтль - 2, Уокер, Пондекстер, Мету, Каннингем
Сакраменто Кингз: Хилд - 24, Богданович - 15, Коли-Стайн - 13, Барнс - 11, Феррелл - 10, Фокс - 10, Бьелица - 10, Брюэр - 6, Куфос - 2, Мейсон, Бёркс, Демпс, Суониган
НБА - регулярный чемпионат
01 апреля 2019, понедельник. 03:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
90 : 95
(34:23, 28:30, 10:22, 18:20)
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Денвер Наггетс: Йокич - 2, Томас, Крэйг, Миллсэп, Бартон, Лайлз, Вандербилт, Моррис, Харрис, Пламли, Бисли, Маррей, Эрнангомес
Вашингтон Уизардс: Бил, Джонсон, Портис, Браун, Деккер, Рэндл, Паркер, Брайант, Маинми, Саторански, Грин, Макрай
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент