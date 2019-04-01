«Сакраменто» на выезде победил «Сан-Антонио», «Вашингтон» — «Денвер»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Сакраменто Кингз» (38-39) на выезде взял верх над «Сан-Антонио Спёрс» (44-33) — 113:106.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Спёрс» Ламаркус Олдирдж, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 18 подборов. 18 баллов на счету Руди Гэя, 16 – у Демара Дерозана. В составе «Сакраменто» 26 очков в активе Бадди Хилда.

В параллельном матче «Вашингтон Уизардс» (32-46) также на выезде обыграл «Денвер Наггетс» (51-25) – 95:90.

В составе победителей 24 очка на счету Троя Брауна, 20 – у Джабари Паркера. Томас Брайант оформил дабл-дабл из 20 баллов и 14 подборов. У «Денвера» дабл-даблами отметились Никола Йокич (23 очка и 14 подборов) и Пол Миллсэп (13 баллов и 16 подборов).