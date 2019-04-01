«Клипперс» одержали восьмую победу в девяти матчах, обыграв «Мемфис»

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Лос-Анджелес Клипперс» дома взял верх над «Мемфис Гриззлиз» — 113:96. Особо хозяевам удалась вторая четверть, которую они выиграли со счётом 36:27.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Данило Галлинари, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 15 подборов. Он реализовал 14 штрафных бросков из 16. 20 баллов на счету Монтреза Харрелла, 17 – у Лу Уильямса.

В составе «Мемфиса» 20 очков набрал Делон Райт, 17 – Чендлер Парсонс, 14 – Тайлер Дорси.

Калифорнийцы (47-31) одержали восьмую победу в девяти матчах и закрепились на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Мемфис» (31-46) продолжает чередовать выигрыши с поражениями.