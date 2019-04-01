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«Клипперс» одержали восьмую победу в девяти матчах, обыграв «Мемфис»

«Клипперс» одержали восьмую победу в девяти матчах, обыграв «Мемфис»
Баскетбол / НБА

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Лос-Анджелес Клипперс» дома взял верх над «Мемфис Гриззлиз» — 113:96. Особо хозяевам удалась вторая четверть, которую они выиграли со счётом 36:27.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Данило Галлинари, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 15 подборов. Он реализовал 14 штрафных бросков из 16. 20 баллов на счету Монтреза Харрелла, 17 – у Лу Уильямса.

В составе «Мемфиса» 20 очков набрал Делон Райт, 17 – Чендлер Парсонс, 14 – Тайлер Дорси.

Калифорнийцы (47-31) одержали восьмую победу в девяти матчах и закрепились на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Мемфис» (31-46) продолжает чередовать выигрыши с поражениями.

НБА - регулярный чемпионат
01 апреля 2019, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
113 : 96
(25:19, 36:27, 26:22, 26:28)
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Клипперс: Галлинари - 27, Харрелл - 20, Л. Уильямс - 17, Грин - 15, Зубац - 13, Жильжо-Александер - 6, Шамет - 3, Беверли - 3, Чендлер - 3, Уоллес - 2, Робинсон - 2, Темпл - 2, Торнвелл
Мемфис Гриззлиз: Райт - 20, Парсонс - 17, Дорси - 14, Холидэй - 9, Валанчюнас - 9, Кабокло - 8, Картер - 6, Уошберн - 6, Ханнас - 4, Рэбб - 3, Конли, Ватанабэ
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