Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

УНИКС победил ЦСКА благодаря 15 очкам Смита

УНИКС победил ЦСКА благодаря 15 очкам Смита
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Казанский УНИКС на выезде переиграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча началась в равной борьбе. В первой четверти чуть сильнее оказались хозяева площадки, которые смогли к первому перерыву повести в счёте с преимуществом в два очка. Однако уже второй игровой отрезок полностью остался за казанцами, они не только нивелировали минимальное отставание, но и смогли совершить рывок, который позволил им к большому перерыву вести со счётом 41:31.

После перерыва ЦСКА удалось собраться и в третьей десятиминутке практически полностью нивелировать отставание, сократив его до двух очков. Решающей стала вторая половина заключительного отрезка — ЦСКА сравнял счёт, но после этого УНИКС резко прибавил и совершил рывок в 10 очков, который и принёс им победу со счётом 83:73.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джамар Смит, набравший 15 очков. В составе ЦСКА отличился Нандо де Коло, на счету которого 20 очков.

Единая лига ВТБ
01 апреля 2019, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
73 : 83
(19:17, 12:24, 23:15, 19:27)
УНИКС
Казань, Россия
ЦСКА: де Коло - 20, Родригес - 11, Клайберн - 9, Хайнс - 9, Курбанов - 7, Антонов - 5, Боломбой - 4, Хиггинс - 4, Ухов - 2, Хэкетт - 2, Воронцевич, Лопатин
УНИКС: Смит - 15, Эджим - 13, Ндур - 13, Морган - 10, Сергеев - 8, Понкрашов - 7, Колесников - 7, Каймакоглу - 6, Локкетт - 4, Клименко, Билле, Кощеев
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент