УНИКС победил ЦСКА благодаря 15 очкам Смита

Казанский УНИКС на выезде переиграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча началась в равной борьбе. В первой четверти чуть сильнее оказались хозяева площадки, которые смогли к первому перерыву повести в счёте с преимуществом в два очка. Однако уже второй игровой отрезок полностью остался за казанцами, они не только нивелировали минимальное отставание, но и смогли совершить рывок, который позволил им к большому перерыву вести со счётом 41:31.



После перерыва ЦСКА удалось собраться и в третьей десятиминутке практически полностью нивелировать отставание, сократив его до двух очков. Решающей стала вторая половина заключительного отрезка — ЦСКА сравнял счёт, но после этого УНИКС резко прибавил и совершил рывок в 10 очков, который и принёс им победу со счётом 83:73.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джамар Смит, набравший 15 очков. В составе ЦСКА отличился Нандо де Коло, на счету которого 20 очков.