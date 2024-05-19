Дрэймонд Грин рассказал, в каком случае сезон для «Бостона» станет провальным

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин сказал, что станет причиной провала в сезоне для «Бостон Селтикс».

«Тим Леглер заявил, что сезон для «Бостон Селтикс» будет провальным, если они не станут чемпионами. Обычно я не соглашаюсь с такими утверждениями, но в этом случае Тим Леглер абсолютно прав. Джейлен Браун получил больше $ 300 млн, и Джейсон Тейтум скоро получит столько же.

Если вы не сможете победить, это будет провал. Вам удалось выиграть больше 60 матчей в регулярном сезоне. Вам удалось создать крепкую команду. Вам удалось подписать Джру Холидэя и Кристапса Порзингиса.

Сезон прошёл именно так, как вы и хотели, поэтому вы продлили контракт с Джру Холидэем. Пришло время побеждать. Финала конференции уже будет недостаточно. Вы обязаны выиграть чемпионат», — приводит слова Грина портал Fadeaway World.