Валанчюнас пропустит остаток сезона из-за травмы голеностопа

Центровой «Мемфис Гриззлиз» Йонас Валанчюнас больше не выйдет на паркет в нынешнем сезоне, сообщает пресс-служба клуба из штата Теннесси.



Валанчюнас получил растяжения связок правого голеностопного сустава в выездном матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Клипперс» (96:113). Игроку не потребуется операция.



В нынешнем сезона Йонас набирал 15,6 очка, собирал 8,6 подбора, отдавал 1,4 передачи, а также совершал 1,1 блок-шота и 0,4 перехвата за 22,3 минуты в среднем за игру.



«Мемфис» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции. В 77 матчах команда Джей Би Бикерстаффа одержала 31 победу и потерпела 46 поражений.



В следующей игре регулярного чемпионата «Гризллиз» встретятся с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Матч состоится в Портленде на арене «Мода-центр» 4 апреля, начало — в 5:00 мск.

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