«Мемфис» совершил шесть промахов в одной атаке

Игроки «Мемфис Гриззлиз» во время одной атаки в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Голден Стэйт Уорриорз» (103:118) совершили шесть промахов.

Сначала разыгрывающий Дилон Райт не реализовал штрафной бросок. «Гриззлиз» сохранили мяч, после чего Райт дважды промахнулся из-за дуги. Затем трёхочковые не реализовали разыгрывающий Джевон Картер и форвард Джулиан Уошберн. Последний промах совершил Картер со средней дистанции.

Видео доступно на странице House of Highlights в «Инстаграме».

«Мемфис» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции. В 75 матчах команда из штата Теннесси одержала 30 побед и потерпела 45 поражений.

В следующей игре регулярного чемпионата «Гриззлиз» на выезде встретятся с «Финикс Санз». Матч состоится 31 марта и начнётся в 5:00 мск.