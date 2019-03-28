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«Мемфис» совершил шесть промахов в одной атаке

«Мемфис» совершил шесть промахов в одной атаке
Баскетбол / НБА

Игроки «Мемфис Гриззлиз» во время одной атаки в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Голден Стэйт Уорриорз» (103:118) совершили шесть промахов.

Сначала разыгрывающий Дилон Райт не реализовал штрафной бросок. «Гриззлиз» сохранили мяч, после чего Райт дважды промахнулся из-за дуги. Затем трёхочковые не реализовали разыгрывающий Джевон Картер и форвард Джулиан Уошберн. Последний промах совершил Картер со средней дистанции.

Видео доступно на странице House of Highlights в «Инстаграме».

«Мемфис» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции. В 75 матчах команда из штата Теннесси одержала 30 побед и потерпела 45 поражений.

В следующей игре регулярного чемпионата «Гриззлиз» на выезде встретятся с «Финикс Санз». Матч состоится 31 марта и начнётся в 5:00 мск.

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