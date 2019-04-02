Дж. Кроуфорд: не намерен завершать карьеру

Защитник «Финикс Санз» Джамал Кроуфорд признался, что не намерен завершать карьеру по окончании сезона. Не смущает его и значительное ухудшение статистики. В нынешнем сезоне он набирает в среднем 6,6 очка — меньше набирал только в дебютном сезоне в лиге.

«Не собираюсь завершать карьеру. Это то, что ненавижу. Судить о чём-то лишь по тому, как прошёл год. Вы можете взглянуть на цифры и увидите, что в среднем за матч я совершаю шесть бросков, я не гоняюсь за этим. Вместе с тем в среднем за сезон я совершаю 3,5 передачи, что является моим лучшим средним показателем с 2009 года. Мне нравится смотреть, как подрастает молодёжь. Думаю, на всё необходимо смотреть именно под таким углом», — приводит слова Кроуфорда Clutch Points.

39-летний баскетболист выступает в лиге с 2000 года. На данный момент он занимает седьмое место в списке по трёхочковым броскам (2205) за всю историю лиги.