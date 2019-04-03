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Уэстбрук стал вторым игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл «20+20+20»

Уэстбрук стал вторым игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл «20+20+20»
Баскетбол / НБА

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук набрал 20 очков, совершил 20 подборов и отдал 21 передачу в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс». Таким образом, он стал лишь вторым игроком в истории лиги, оформившим трипл-дабл с как минимум 20 очками, 20 подборами и 20 передачами. Ранее это удавалось только Уилту Чемберлену, записавшему в актив 22 очка, 25 подборов и 21 передачу в сезоне-1967/68.

Этот трипл-дабл стал для Уэстбрука 31-м в текущем сезоне. Лучший результат показывали только Оскар Робертсон (41 трипл-дабл в сезоне-1961/62) и сам Уэстбрук (42 в сезоне-2016/17). В активе Чемберлена есть 31 трипл-дабл в сезоне-1967/68.

Встреча завершилась домашней победой «Оклахома-Сити» со счётом 119:103.

Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» обыграть «Лейкерс»
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