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«Орландо» обыграл «Нью-Йорк», «Индиана» и «Чикаго» добились выездных побед

«Орландо» обыграл «Нью-Йорк», «Индиана» и «Чикаго» добились выездных побед
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Детройт Пистонс» на домашней площадке принимал «Индиану Пэйсерс» и уступил со счётом 89:108 (15:18, 21:26, 26:34, 27:30).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным в составе победителей стал Таддеус Янг, набравший 21 очко. Очередной дабл-дабл оформил Домантас Сабонис (15 очков, 13 подборов). В составе «Детройта» дабл-даблом из 28 очков и 19 подборов отметился центровой Андре Драммонд.

В параллельной встрече «Вашингтон Уизардс» дома проиграл «Чикаго Буллз» — 114:115 (28:26, 29:30, 30:27, 27:32). Таким образом, «Буллз» прервали серию поражений из пяти матчей.

Ещё в одном матче «Орландо Мэджик» обыграл «Нью-Йорк Никс» со счётом 114:110 (26:26, 32:19, 27:29, 29:26). «Никс» потерпели седьмое поражение в последних восьми матчах.

НБА - регулярный чемпионат
04 апреля 2019, четверг. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
НБА - регулярный чемпионат
04 апреля 2019, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Чикаго Буллз
Чикаго
НБА - регулярный чемпионат
04 апреля 2019, четверг. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
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