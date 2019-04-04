«Орландо» обыграл «Нью-Йорк», «Индиана» и «Чикаго» добились выездных побед

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Детройт Пистонс» на домашней площадке принимал «Индиану Пэйсерс» и уступил со счётом 89:108 (15:18, 21:26, 26:34, 27:30).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным в составе победителей стал Таддеус Янг, набравший 21 очко. Очередной дабл-дабл оформил Домантас Сабонис (15 очков, 13 подборов). В составе «Детройта» дабл-даблом из 28 очков и 19 подборов отметился центровой Андре Драммонд.

В параллельной встрече «Вашингтон Уизардс» дома проиграл «Чикаго Буллз» — 114:115 (28:26, 29:30, 30:27, 27:32). Таким образом, «Буллз» прервали серию поражений из пяти матчей.

Ещё в одном матче «Орландо Мэджик» обыграл «Нью-Йорк Никс» со счётом 114:110 (26:26, 32:19, 27:29, 29:26). «Никс» потерпели седьмое поражение в последних восьми матчах.