Куртинайтис: приложим все усилия в матче с «Барселоной»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной».



«У нас есть проблемы с травмами, и участие в матче ряда ключевых игроков остается под вопросом. Постараемся провести эту игру хорошо. Мы серьезно готовимся к «Барселоне» и приложим все усилия в Испании.



У них хороший подбор игроков, а также опытный тренер Пешич, который является специалистом по защите. Они активно и агрессивно защищаются все сорок минут, много бегают, как все испанские команды. В этом году они показывают очень хороший результат и уже выиграли Кубок короля, а также лидируют в чемпионате Испании. Думаю, «Барселона» является одним из фаворитов в Евролиге», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.