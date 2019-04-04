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Куртинайтис: приложим все усилия в матче с «Барселоной»

Куртинайтис: приложим все усилия в матче с «Барселоной»
Баскетбол / Евролига

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной».

«У нас есть проблемы с травмами, и участие в матче ряда ключевых игроков остается под вопросом. Постараемся провести эту игру хорошо. Мы серьезно готовимся к «Барселоне» и приложим все усилия в Испании.

У них хороший подбор игроков, а также опытный тренер Пешич, который является специалистом по защите. Они активно и агрессивно защищаются все сорок минут, много бегают, как все испанские команды. В этом году они показывают очень хороший результат и уже выиграли Кубок короля, а также лидируют в чемпионате Испании. Думаю, «Барселона» является одним из фаворитов в Евролиге», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.

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