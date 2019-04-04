Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Трипл-дабл Калатеса помог «Панатинаикосу» разгромить «Будучность»

Трипл-дабл Калатеса помог «Панатинаикосу» разгромить «Будучность»
Баскетбол / Евролига

В Афинах завершился матч 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Панатинаикос» принимал «Будучность». Первая четверть поединка прошла в относительной равной борьбе и завершилась с небольшим преимуществом хозяев — 23:21. Но уже в следующей десятиминутке «Панатинаикос» прибавил и ушёл в отрыв — 49:36. В третьей четверти черногорцы немного сократили отставание — 56:66.

Но уже в заключительные десять минут матча «Панатинаикос» окончательно перехватил инициативу и оформил победу с разгромным счётом — 87:67. Лучшим в составе победителей стал разыгрывающий Ник Калатес, оформивший трипл-дабл из 11 очков, 12 подборов и 18 результативных передач. У «Будучности» 16 баллов в актив записал Гога Битадзе.

Евролига. Регулярный чемпионат. 30-й тур
04 апреля 2019, четверг. 21:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
87 : 67
(23:21, 26:15, 17:20, 21:11)
Будучность
Подгорица, Черногория
Панатинаикос: Гист - 23, Томас - 17, Папапетру - 12, Калатес - 11, Килпатрик - 7, Папаяннис - 6, Вуюкас - 5, Лэнгфорд - 4, Митоглу - 2, Лекавичюс, Лойески, Адетокунбо
Будучность: Битадзе - 16, Коул - 14, Кларк - 10, Гордич - 10, Николич - 7, Барович - 4, Джексон - 3, Белл - 3, Шехович, Попович, Уильямс
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент