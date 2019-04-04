Трипл-дабл Калатеса помог «Панатинаикосу» разгромить «Будучность»

В Афинах завершился матч 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Панатинаикос» принимал «Будучность». Первая четверть поединка прошла в относительной равной борьбе и завершилась с небольшим преимуществом хозяев — 23:21. Но уже в следующей десятиминутке «Панатинаикос» прибавил и ушёл в отрыв — 49:36. В третьей четверти черногорцы немного сократили отставание — 56:66.

Но уже в заключительные десять минут матча «Панатинаикос» окончательно перехватил инициативу и оформил победу с разгромным счётом — 87:67. Лучшим в составе победителей стал разыгрывающий Ник Калатес, оформивший трипл-дабл из 11 очков, 12 подборов и 18 результативных передач. У «Будучности» 16 баллов в актив записал Гога Битадзе.