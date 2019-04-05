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«Жальгирис» обыграл «Реал» и обеспечил себе выход в плей-офф Евролиги

«Жальгирис» обыграл «Реал» и обеспечил себе выход в плей-офф Евролиги
Баскетбол / Евролига

В Мадриде завершился матч 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встретились местный «Реал» и «Жальгирис». Первая четверть противостояния осталась за хозяевами — 27:25, но уже во второй десятиминутке литовская команда прибавила и на большой перерыв ушла в статусе лидера — 46:37.

Во второй половине встречи хозяева предпринимали попытки отыграться, но «Жальгирис», в ключевой для себя игре, действовал организованно и не позволил мадридцам совершить рывок. Благодаря этому подопечные Ясикявичуса оформили победу со счётом 93:86, тем самым обеспечив себе выход в плей-офф.

Самым результативным в составе победителей стал Брендон Дэвис, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов. У «Реала» 22 очка набрал Уолтер Таварес.

Евролига. Регулярный чемпионат. 30-й тур
04 апреля 2019, четверг. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
86 : 93
(27:25, 10:21, 23:20, 26:27)
Жальгирис
Каунас, Литва
Реал Мадрид: Таварес - 22, Рэндольф - 17, Кэрролл - 11, Айон - 8, Козёр - 7, Препелич - 6, Томпкинс - 5, Юста - 4, Кампаццо - 2, Рейес - 2, Тэйлор - 2, Кузмич
Жальгирис: Дэвис - 27, Каваляускас - 10, Вестерманн - 9, Уайт - 9, Уолтерс - 8, Томпсон - 7, Милакнис - 7, Улановас - 7, Григонис - 5, Уолкап - 4, Уляцкас, Йокубайтис
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