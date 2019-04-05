«Жальгирис» обыграл «Реал» и обеспечил себе выход в плей-офф Евролиги

В Мадриде завершился матч 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встретились местный «Реал» и «Жальгирис». Первая четверть противостояния осталась за хозяевами — 27:25, но уже во второй десятиминутке литовская команда прибавила и на большой перерыв ушла в статусе лидера — 46:37.

Во второй половине встречи хозяева предпринимали попытки отыграться, но «Жальгирис», в ключевой для себя игре, действовал организованно и не позволил мадридцам совершить рывок. Благодаря этому подопечные Ясикявичуса оформили победу со счётом 93:86, тем самым обеспечив себе выход в плей-офф.

Самым результативным в составе победителей стал Брендон Дэвис, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов. У «Реала» 22 очка набрал Уолтер Таварес.