Стали известны все пары 1/4 финала Евролиги, ЦСКА сыграет с «Басконией»

4 апреля в Евролиге состоялся первый игровой день 30-го тура, и, невзирая на то, что 5 апреля болельщиков ждёт ещё 4 встречи, места в топ-8 турнирной таблицы уже распределились и не изменятся при любых обстоятельствах. Таким образом, сформирован и полный состав пар четвертьфинала плей-офф Евролиги.

ЦСКА на этой стадии турнира встретится с «Басконией». Серия 1/4 финала длится до трёх побед одной из команд. Противостояние начнётся матчами в Москве. Отметим, что в ходе регулярного чемпионата ЦСКА на выезде уступил «Басконии», а 4 апреля в родных стенах с трудом переиграл испанцев — 82:78.

Полный состав пар четвертьфинала плей-офф Евролиги выглядит следующим образом:

«Фенербахче» — «Жальгирис»

ЦСКА — «Баскония»

«Реал» — «Панатинаикос»

«Анадолу Эфес» — «Барселона».