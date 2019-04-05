«Голден Стэйт» на выезде обыграл «Лейкерс», «Сакраменто» победил «Кливленд»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Голден Стэйт Уорриорз» (54-24) на выезде одержал уверенную победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» (35-44) — 108:90. Первую встречу «воины» выиграли со счётом 39:12.



Самым результативным игроком встречи стал центровой победителей Демаркус Казинс, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов. 18 баллов на счету Куинна Кука, 15 – у Кевина Дюранта. У «озёрников» дабл-дабл из 17 очков и 13 подборов оформил Джонатан Уильямс.



В другом матче «Сакраменто Кингз» (39-40) дома взял верх над «Кливленд Кавальерс» (19-60) — 117:104.



В составе победителей 23 очка на счету Бадди Хилда. Де’Аарон Фокс оформил дабл-дабл из 16 баллов и 10 результативных передач. У «Кливленда» 22 очка в активе Джордана Кларксона, 19 – у Коллина Секстона.