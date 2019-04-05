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«Голден Стэйт» на выезде обыграл «Лейкерс», «Сакраменто» победил «Кливленд»

«Голден Стэйт» на выезде обыграл «Лейкерс», «Сакраменто» победил «Кливленд»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Голден Стэйт Уорриорз» (54-24) на выезде одержал уверенную победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» (35-44) — 108:90. Первую встречу «воины» выиграли со счётом 39:12.

Самым результативным игроком встречи стал центровой победителей Демаркус Казинс, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов. 18 баллов на счету Куинна Кука, 15 – у Кевина Дюранта. У «озёрников» дабл-дабл из 17 очков и 13 подборов оформил Джонатан Уильямс.

В другом матче «Сакраменто Кингз» (39-40) дома взял верх над «Кливленд Кавальерс» (19-60) — 117:104.

В составе победителей 23 очка на счету Бадди Хилда. Де’Аарон Фокс оформил дабл-дабл из 16 баллов и 10 результативных передач. У «Кливленда» 22 очка в активе Джордана Кларксона, 19 – у Коллина Секстона.

НБА - регулярный чемпионат
05 апреля 2019, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
90 : 108
(12:39, 30:21, 24:34, 24:14)
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
НБА - регулярный чемпионат
05 апреля 2019, пятница. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
117 : 104
(29:22, 28:29, 36:33, 24:20)
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Сакраменто Кингз: Хилд - 23, Богданович - 18, Фокс - 16, Багли III - 15, Бьелица - 10, Барнс - 9, Коли-Стайн - 8, Феррелл - 8, Куфос - 8, Брюэр - 2, Мейсон, Т. Уильямс, Суониган
Кливленд Кавальерс: Кларксон - 22, Секстон - 19, Осман - 17, Жижич - 14, Нэнс - 11, Крисс - 6, Нваба - 6, Найт - 5, Стаускас - 4, Лав, Фрай, Томпсон, Адель
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