Директора детско-юношеской школы ЦСКА обвиняют в поборах, продаже мест в составе

Родители шести детей, занимающихся в детско-юношеской школе ЦСКА, обратились в Генпрокуратуру РФ с жалобой на директора СДЮШОР Сергея Чистякова, обвиняя того в поборах и других нарушениях.



«Мы уже обратились в Генпрокуратуру, и в московскую прокуратуру, и к руководству ЦСКА. Они не могут уволить его. Он ворует бюджетные деньги. Это уже не спорт, а коммерческая ОПГ. Кто платит, тот играет. Тренер поехал в Латвию с нашими детьми, сам вышел на границе с одним ребёнком. Деньги ему переводим на карту постоянно, а когда попросили финансовый отчёт – он не дал. Мы это всё зафиксировали и отправили в Генпрокуратуру», — приводит официальный сайт телеканала 360 слова матери одного из баскетболистов.



Сам директор категорически опроверг обвинения.



«Там подписались шесть человек, остальные 32 из этой же группы не имеют ко мне претензий. Какие поборы? Меня кто-то за руку на этом поймал? В чём заключаются эти поборы? В Ригу, между прочим, ездили дети вместе с мамами из тех 32, которые не согласны с тем, что в школе есть поборы. Вообще, в Латвию они ездили по собственному желанию, ЦСКА на это деньги не выделял. Родители всё сами решили на собрании: сколько собирать, кому сдавать и как ехать. Обвиняющие нас родители просто всё преподнесли вот так, а на самом деле всё было иначе», – заявил Чистяков.