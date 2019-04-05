Фолкнер может восстановиться после травмы к старту Евробаскета

27-летняя разыгрывающая УГМК Джамирра Фолкнер, получившая российское гражданство, может сыграть за сборную России на чемпионате Европы 2019 года, который будет проходить в Сербии и Латвии с 27 июня по 7 июля, сообщают «Известия» со ссылкой на генменеджера сборной Светлану Абросимову. Американская баскетболистка, получившая гражданство России, восстанавлиается после разрыва крестообразной связки, полученного в июле 2018 года.

«Фолкнер продолжает восстанавливается после травмы колена. Если всё пойдёт по намеченному плану, то она присоединится к команде на первом тренировочном сборе. Джамирра уже приступила к индивидуальным тренировкам, но пока работает без контакта. Важно, что у неё самой есть огромное желание сыграть за сборную России. Мы постоянно находимся на связи, и, по словам Фолкнер, она сделает всё возможное, чтобы набрать оптимальную форму к Евробаскету-2019», — цитируют Фолкнер «Известия».