Ватутин: это был лучший регулярный чемпионат в истории Евролиги

Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился впечатлениями от итогов регулярного чемпионата Евролиги. По его мнению, нынешний год можно считать лучшим в истории турнира.

«Думаю, это был лучший регулярный чемпионат в истории Евролиги, так как восьмёрка сильнейших не была сформирована вплоть до последнего тура. Более того, на восьмое место была масса претендентов. Для болельщиков это просто топ-соревнование. Мы прошли его не без спадов, у нас были незапланированные поражения. Но были и очень хорошие победы. Всегда говорил, что нужно получать удовольствие не только от результатов, но и от процесса. Процесс в регулярном сезоне был отличный. Были хорошие матчи, мы победили „Фенербахче“, „Реал“, хорошо, что вернули должок „Басконии“.

Сейчас важно подойти к матчам плей-офф без травм. Неправильно говорить, что для нас сезон только начинается. Неправильно жить от «Финала четырёх» до «Финала четырёх» и ждать очередного автоматического выхода ЦСКА на эту стадию турнира. Это команда, это живой механизм, здесь люди, которые могут ошибаться, где-то выигрывать, где-то проигрывать. Потому сезон не следует делить на этапы», — рассказал Ватутин корреспонденту «Чемпионата» Надежде Перепечко.