19 очков Планинича помогли «Зелене Гуре» разгромить «Парму»

В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местная «Парма» принимала «Зелену Гуру». Хозяева здорово начали встречу и уже после первой четверти вели в счёте с двузначным перевесом — 29:14. Но уже к большому перерыву преимущество «Пармы» сократилось до двух очков — 49:47.

В третьей четверти команда из Польши позволила уральцам набрать лишь 5 очков и благодаря этому вырвалась вперёд со счётом 69:54. В заключительном игровом отрезке «Зелена Гура» довершила разгром «Пармы», оформив победу с разницей в 20 очков — 92:72.

Самым результативным в составе победителей стал Дарко Планинич, набравший 19 баллов, у «Пармы» 16 очков в активе Эйгирдаса Жукаускаса. Благодаря этой победе «Зелена Гура» обошла «Парму» в турнирной таблице, но обе команды уже потеряли шансы на выход в плей-офф.