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19 очков Планинича помогли «Зелене Гуре» разгромить «Парму»

19 очков Планинича помогли «Зелене Гуре» разгромить «Парму»
Баскетбол / Единая лига ВТБ

В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местная «Парма» принимала «Зелену Гуру». Хозяева здорово начали встречу и уже после первой четверти вели в счёте с двузначным перевесом — 29:14. Но уже к большому перерыву преимущество «Пармы» сократилось до двух очков — 49:47.

В третьей четверти команда из Польши позволила уральцам набрать лишь 5 очков и благодаря этому вырвалась вперёд со счётом 69:54. В заключительном игровом отрезке «Зелена Гура» довершила разгром «Пармы», оформив победу с разницей в 20 очков — 92:72.

Самым результативным в составе победителей стал Дарко Планинич, набравший 19 баллов, у «Пармы» 16 очков в активе Эйгирдаса Жукаускаса. Благодаря этой победе «Зелена Гура» обошла «Парму» в турнирной таблице, но обе команды уже потеряли шансы на выход в плей-офф.

Единая лига ВТБ
05 апреля 2019, пятница. 17:30 МСК
Парма
Пермь, Россия
72 : 92
(29:14, 20:33, 5:22, 18:23)
Зелена Гура
Зелена Гура, Польша
Парма: Жукаускас - 16, Браун - 12, Буланов - 12, Лазарев - 9, Блумс - 8, Келли - 3, Шейко - 3, Платунов - 3, МакЛин - 2, Шуховцов - 2, Жмако - 2, Бондаренко
Зелена Гура: Планинич - 19, Шакич - 17, Хосли - 15, Старкс - 9, Замойски - 9, Соколовский - 8, ДеВо - 4, Хрицанюк - 4, Трачик - 3, Мокрош - 2, Кошарек - 2, Хамфри
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