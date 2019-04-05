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«Бавария» обыграла «Гран Канарию» благодаря 20 очкам Уильямса

«Бавария» обыграла «Гран Канарию» благодаря 20 очкам Уильямса
Баскетбол / Евролига

В Мюнхене завершился матч 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местная «Бавария» принимала «Гран Канарию».

Команда из Германии сходу захватила инициативу и уже после первой четверти вела с разницей в 6 очков — 26:20. К большому перерыву хозяева нарастили преимущество до 9 очков — 44:35. В третьей четверти «Бавария» нарастила обороты и оторвалась от «Гран Канарии» на 20 очков — 73:53. Лишь в заключительном игровом отрезке гости перехватили инициативу, впрочем, для успеха этого не хватило. Победа «Баварии» — 84:77.

Самым результативным в составе победителей стал Деррик Уильямс, набравший 20 очков, ещё 13 баллов записал в актив Владимир Лучич. У «Гран Канарии» 17 очков набрал Сиим-Сандер Вене.

Евролига. Регулярный чемпионат. 30-й тур
05 апреля 2019, пятница. 21:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
84 : 77
(26:20, 18:15, 29:18, 11:24)
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Бавария: Деррик Уильямс - 20, Лучич - 13, Копонен - 10, Данжубич - 8, Ло - 8, Йович - 8, Букер - 7, Бартель - 6, Радошевич - 2, Джедович - 2, Хоббс, Кинг
Гран Канария: Сиим-Сандер - 19, Уайли - 15, Эрикссон - 10, Радичевич - 9, Строуберри - 8, Балвин - 6, Ханна - 5, Бальцеровски - 3, Рабаседа - 2, Оливер, Паули, Тийе
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