«Бавария» обыграла «Гран Канарию» благодаря 20 очкам Уильямса

В Мюнхене завершился матч 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местная «Бавария» принимала «Гран Канарию».

Команда из Германии сходу захватила инициативу и уже после первой четверти вела с разницей в 6 очков — 26:20. К большому перерыву хозяева нарастили преимущество до 9 очков — 44:35. В третьей четверти «Бавария» нарастила обороты и оторвалась от «Гран Канарии» на 20 очков — 73:53. Лишь в заключительном игровом отрезке гости перехватили инициативу, впрочем, для успеха этого не хватило. Победа «Баварии» — 84:77.

Самым результативным в составе победителей стал Деррик Уильямс, набравший 20 очков, ещё 13 баллов записал в актив Владимир Лучич. У «Гран Канарии» 17 очков набрал Сиим-Сандер Вене.