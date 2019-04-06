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«Хьюстон» разгромил «Никс», «Мемфис» победил «Даллас»

«Хьюстон» разгромил «Никс», «Мемфис» победил «Даллас»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Хьюстон Рокетс» (52-28) на домашнем паркете разгромил «Нью-Йорк Никс» (15-64) — 120:96.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джеймс Харден, набравший 26 очков. Он реализовал 5 бросков из 13 из-за дуги. Дабл-даблами отметились Крис Пол (11 баллов и 10 результативных передач) и Клинт Капела (12 очков и 15 подборов). У «Никс» трипл-дабл из 16 баллов, 16 подборов и 11 результативных передач оформил Марио Хезонья.

В параллельном матче «Мемфис Гриззлиз» (32-47) на выезде обыграл «Даллас Маверикс» (31-48) — 122:112.

В составе победителей трипл-дабл из 26 очков, 10 подборов и 14 результативных передач оформил Делон Райт. В составе «Далласа» 21 балл на счету Кортни Ли.

НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2019, суббота. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
120 : 96
(32:16, 40:27, 31:21, 17:32)
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Хьюстон Рокетс: Харден - 26, Гордон - 13, Фарид - 13, Капела - 12, Пол - 11, Такер - 11, Шамперт - 10, Грин - 9, Риверс - 7, Кьоцца - 3, Кларк - 3, Хаус - 2, Илариу
Нью-Йорк Никс: Хезонья - 16, Элленсон - 16, Нокс - 13, Робинсон - 12, Томас - 10, Гарретт - 8, Дженкинс - 8, Дотсон - 7, Корнет - 6, Мудиэй, Джордан
НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2019, суббота. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
112 : 122
(30:31, 23:34, 31:34, 28:23)
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Даллас Маверикс: Ли - 21, Джексон - 19, Бёрк - 13, Новицки - 12, Межри - 12, Макон - 11, Брокхофф - 9, Финни-Смит - 6, Клебер - 6, Харрис - 3, Адетокунбо
Мемфис Гриззлиз: Райт - 26, Холидэй - 20, Дорси - 17, Рэбб - 12, Парсонс - 11, Картер - 10, Зеллер - 10, Кабокло - 9, Уошберн - 5, Ватанабэ - 2, Конли, Ноа
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