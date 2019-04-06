«Хьюстон» разгромил «Никс», «Мемфис» победил «Даллас»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Хьюстон Рокетс» (52-28) на домашнем паркете разгромил «Нью-Йорк Никс» (15-64) — 120:96.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джеймс Харден, набравший 26 очков. Он реализовал 5 бросков из 13 из-за дуги. Дабл-даблами отметились Крис Пол (11 баллов и 10 результативных передач) и Клинт Капела (12 очков и 15 подборов). У «Никс» трипл-дабл из 16 баллов, 16 подборов и 11 результативных передач оформил Марио Хезонья.

В параллельном матче «Мемфис Гриззлиз» (32-47) на выезде обыграл «Даллас Маверикс» (31-48) — 122:112.

В составе победителей трипл-дабл из 26 очков, 10 подборов и 14 результативных передач оформил Делон Райт. В составе «Далласа» 21 балл на счету Кортни Ли.