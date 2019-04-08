«Бруклин» и «Орландо» обеспечили себе места в плей-офф

«Бруклин Нетс» и «Орландо Мэджик», победив «Индиана Пэйсерс» и «Бостон Селтикс» соответственно, гарантировали себе места не ниже 8-го в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата НБА и вышли в плей-офф.



При этом «Бруклин» сыграет в плей-офф впервые за последние четыре года, а «Орландо» прервал серию из шести сезонов подряд, в которых команда не могла пробиться в плей-офф.



Таким образом, на данный момент в Восточной конференции осталось только одно вакантное место в плей-офф. На него претендуют «Детройт Пистонс» с соотношением побед и поражений 39-41, «Шарлотт Хорнетс» (38-42) и «Майами Хит» (38-42). Всем трём командам осталось провести по два матча до завершения регулярного чемпионата.