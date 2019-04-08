«Голден Стэйт» гарантировал себе 1-е место в Западной конференции

«Голден Стэйт Уорриорз», обыграв «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 131:104, добился соотношения побед и поражений 56-24 и таким образом гарантировал себе 1-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата НБА. Это даёт «Голден Стэйт» преимущество своей площадки во всех сериях плей-офф за исключением финальной.



За последние пять лет «Уорриорз» четвёртый раз финишируют первыми в Западной конференции. В этот период они трижды становились чемпионами НБА и ещё раз выходили в финал. Кроме того, в сезоне-2015/16 команда установила рекорд лиги, одержав 73 победы в регулярном чемпионате.



При этом последние четыре года количеством побед «Голден Стэйт» в регулярном чемпионате последовательно снижается.

«Голден Стэйт» одержал пятую победу подряд, обыграв «Клипперс»