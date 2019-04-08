Роскошный аллей-уп Расселла и Аллена – в видеообзоре матча «Индиана» – «Бруклин»

«Индиана Пэйсерс» дома встречался с «Бруклин Нетс» в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. В число лучших моментов игры вошли роскошный аллей-уп в исполнении игроков «Бруклина» ДиАнджело Расселла и Джерретта Аллена, а также сокрушительный данк мощного форварда «Индианы» Домантаса Сабониса.



Матч завершился победой «Бруклина» со счётом 108:96. Самым результативным игроком встречи с 20 очками стал разыгрывающий победителей ДиАнджело Расселл. У «Индианы» отличился мощный форварда Домантас Сабонис, набравший 17 очков. Теперь «Пэйсерс» занимают в Восточной конференции 5-е место с соотношением побед и поражений 47-34, а «Нетс» – 6-е (41-40).

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