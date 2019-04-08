Куртинайтис: дали «Зеленой Гуре» забить 33 очка в четверти, что несолидно

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал победу подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зеленой Гурой».



«Рад, что выиграли. Нам была нужна эта победа, и мы неплохо играли три четверти. Старались и в защите, и в нападении, хотя получилось не все, что хотелось. Четвертая четверть не понравилась: мы не можем так играть, так как дали «Зеленой Гуре» забить 33 очка, что несолидно. Также не полностью доволен дисциплиной, особенно в нападении. Когда у нас есть комбинация, мы должны доводить ее до конца, а игроки временами не проявляли терпения.



К примеру, в концовке сделали одну комбинацию шесть раз, но до конца так и не довели – закончилось время. Хорошо, в запасе было 30 очков. Самая большая беда этого сезона – это когда остается две-три минуты, разница в счете небольшая и нужно сыграть четко, дисциплинированно и командно, но у нас не получается, и мы все время проигрываем концовки.



На мой взгляд, проблема именно в командной дисциплине, когда мы не доводим свои заготовки до нужного человека. В целом игра получилась веселой. Думаю, зрителям понравилось. Спасибо болельщикам за хорошую поддержку», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.