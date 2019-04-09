Йовович: «Зелена Гура» дала «Химкам» хороший бой

Главный тренер «Зелены Гуры» Игор Йовович прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Химками».



«Разница в классе между двумя командами была слишком очевидной. Тем не менее, первые 15 минуты мы провели уверенно и хорошо «читали» игру. Нас подвели смазанные броски из-под кольца, после чего «Химки» убегали в быстрые отрывы и создали себе разницу в «+14» перед большим перерывом. Потом мы не смогли перестроиться и не приспособились к агрессивной защите соперника, у нас возникли проблемы в такой контактной игре.



Думаю, мы дали «Химкам» хороший бой и провели матч должным образом. Желаю им удачи в следующих играх, нас же ждет важный матч в чемпионате Польши», — приводит слова Игора Йововича официальный сатй Единой лиги ВТБ.