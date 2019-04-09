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33 очка Макколлума помогли УНИКСу победить «Калев»

33 очка Макколлума помогли УНИКСу победить «Калев»
Баскетбол / Единая лига ВТБ

В Таллине завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный «Калев» принимал УНИКС. Команда из Казани неудачно начала встречу, проиграв первую четверть с разницей в 3 очка — 22:25. Но уже начиная со второго игрового отрезка подопечные Прифтиса завладели инициативой и, отыгравшись, начали наращивать преимущество. К последней десятиминутке УНИКС вёл с разницей в 17 очков — 80:63.

В заключительной четверти «Калев» немного сократил отставание, что никак не повлияло на исход встречи. Победа УНИКСа — 107:95.

Самым результативным в составе победителей стал Эрик Макколлум, набравший 33 очка. У «Калева» дабл-дабл из 22 очков и 10 подборов оформил Арнетт Моултри, ещё один дабл-дабл записал в актив Чавон Льюис, у него 16 очков и 10 передач.

Единая лига ВТБ
09 апреля 2019, вторник. 19:00 МСК
Калев
Таллин, Эстония
95 : 107
(25:22, 17:25, 21:33, 32:27)
УНИКС
Казань, Россия
Калев: Ротен, Сокк, Салаш, Курбас, Кангур, Миркович, Дорбек, Моултри, Кеедус, Китсинг, Льюис, Линч
УНИКС: Сергеев, Морган, Эджим, Ндур, Макколум, Понкрашов, Клименко, Смит, Билле, Кощеев, Колесников, Каймакоглу
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