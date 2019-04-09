33 очка Макколлума помогли УНИКСу победить «Калев»

В Таллине завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный «Калев» принимал УНИКС. Команда из Казани неудачно начала встречу, проиграв первую четверть с разницей в 3 очка — 22:25. Но уже начиная со второго игрового отрезка подопечные Прифтиса завладели инициативой и, отыгравшись, начали наращивать преимущество. К последней десятиминутке УНИКС вёл с разницей в 17 очков — 80:63.

В заключительной четверти «Калев» немного сократил отставание, что никак не повлияло на исход встречи. Победа УНИКСа — 107:95.

Самым результативным в составе победителей стал Эрик Макколлум, набравший 33 очка. У «Калева» дабл-дабл из 22 очков и 10 подборов оформил Арнетт Моултри, ещё один дабл-дабл записал в актив Чавон Льюис, у него 16 очков и 10 передач.