Решение о переходе «Олимпиакоса» в Адриатическую лигу будет принято после сезона

Представители греческого «Олимпиакоса» провели встречу с руководством Адриатической лиги и выразили заинтересованность в переходе в этот чемпионат, сообщает Eurohoops. Окончательное решение будет принято после завершения сезона-2018/19, когда состоится генеральная ассамблея турнира.



Напомним, «Олимпиакос» не вышел на вторую половину полуфинального матча Кубка Греции с «Панатинаикосом» в феврале из-за претензий к судейству. В дальнейшем руководство клуба заявило, что команда не будет участвовать в матчах Греческой лиги или Кубка Греции, если матч будет обслуживаться только греческими судьями. В ответ руководство лиги лишило команду шести очков в чемпионате Греции.



В рамках 19-го тура греческой лиги команда отказалась от участия в матче с «Панатинаикосом». В итоге с «Олимпиакоса» было снято шесть очков, команде было засчитано поражение со счётом 0:20.