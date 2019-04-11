«Оклахома», «Детройт» и «Орландо» одержали выездные победы

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Оклахома-Сити Тандер» (49-33) на выезде взял верх над «Милуоки Бакс» (60-22) — 127:115.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Деннис Шрёдер, набравший 32 очка. 28 баллов у Джереми Гранта. Расселл Уэстбрук оформил очередной трипл-дабл – 15 очков, 11 подборов и 17 результативных передач.

В параллельной встрече «Детройт Пистонс» (41-41) также на выезде разгромил «Нью-Йорк Никс» (17-65) — 115:89.

В составе победителей 27 очков набрал Люк Кеннард, 21 – Реджи Джексон. Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 20 баллов и 18 подборов.

В другом матче «Орландо Мэджик» (42-40) в гостях обыграл «Шарлотт Хорнетс» (39-43) — 122:114. В составе победителей 35 очков набрал Терренс Росс, 27 – Аарон Гордон. У хозяев 43 балла в активе Кембы Уокера.