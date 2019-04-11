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«Оклахома», «Детройт» и «Орландо» одержали выездные победы

«Оклахома», «Детройт» и «Орландо» одержали выездные победы
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Оклахома-Сити Тандер» (49-33) на выезде взял верх над «Милуоки Бакс» (60-22) — 127:115.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Деннис Шрёдер, набравший 32 очка. 28 баллов у Джереми Гранта. Расселл Уэстбрук оформил очередной трипл-дабл – 15 очков, 11 подборов и 17 результативных передач.

В параллельной встрече «Детройт Пистонс» (41-41) также на выезде разгромил «Нью-Йорк Никс» (17-65) — 115:89.

В составе победителей 27 очков набрал Люк Кеннард, 21 – Реджи Джексон. Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 20 баллов и 18 подборов.

В другом матче «Орландо Мэджик» (42-40) в гостях обыграл «Шарлотт Хорнетс» (39-43) — 122:114. В составе победителей 35 очков набрал Терренс Росс, 27 – Аарон Гордон. У хозяев 43 балла в активе Кембы Уокера.

НБА - регулярный чемпионат
11 апреля 2019, четверг. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
116 : 127
(31:29, 27:39, 31:30, 27:29)
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Милуоки Бакс: Фрейзер - 29, Миддлтон - 21, Колсон - 21, Уилсон - 18, Коннотон - 12, Браун - 7, Хилл - 4, Ильясова - 4, Бледсо, Лопес, Снелл, Адетокунбо
Оклахома-Сити Тандер: Шрёдер - 32, Грант - 28, Уэстбрук - 15, Фелтон - 12, Моррис - 12, Надер - 11, Фергюсон - 11, Адамс - 4, Ноэль - 2, Диалло, Эванс, Бертон, Паттерсон
НБА - регулярный чемпионат
11 апреля 2019, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
89 : 115
(22:36, 19:29, 18:27, 30:23)
Детройт Пистонс
Детройт
Нью-Йорк Никс: Дженкинс - 16, Аллен - 13, Элленсон - 12, Хикс - 11, Робинсон - 11, Нокс - 9, Корнет - 6, Гарретт - 6, Дотсон - 5, Смит, Джордан, Хезонья, Томас
Детройт Пистонс: Кеннард - 27, Джексон - 21, Драммонд - 20, Эллингтон - 12, Робинсон - 9, Галлоуэй - 8, Браун - 6, Пачулия - 6, Мейкер - 2, Смит - 2, Лойер - 2, Томас, Кальдерон
НБА - регулярный чемпионат
11 апреля 2019, четверг. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
114 : 122
(25:30, 33:32, 30:35, 26:25)
Орландо Мэджик
Орландо
Шарлотт Хорнетс: Уокер - 43, Лэмб - 22, Бриджес - 18, Бэйкон - 12, Камински - 9, Бийомбо - 6, Монк - 2, Грэм - 2, Батюм, Мэк, Паркер, Кидд-Гилкрист, Эрнангомес
Орландо Мэджик: Росс - 35, Гордон - 27, Огастин - 18, Фурнье - 14, Картер-Уильямс - 8, Ивунду - 7, Джефферсон - 6, Берч - 5, Мартин - 2, Каупейн, Вучевич, Грант, Фразьер
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