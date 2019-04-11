Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Денвер» победил «Миннесоту», «Портленд» — «Сакраменто»

«Денвер» победил «Миннесоту», «Портленд» — «Сакраменто»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Денвер Наггетс» (54-28) на домашнем паркете взял верх над «Миннесотой Тимбервулвз» (36-46) — 99:95.

Самым результативным игроком встречи стал центровой победителей Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 14 подборов. 17 баллов на счету Джамала Маррея. У «Миннесоты» 25 очков в активе Эндрю Уиггинса, 19 – у Кэмерона Рэйнольдса.

В параллельной встрече «Портленд Трэйл Блэйзерс» (53-29) также дома обыграл «Сакраменто Кингз» (39-43) — 136:131.

В составе победителей 37 очков на счету Анферни Саймонса, реализовавшего 7 бросков из 11 из-за дуги. Дабл-даблами отметились Скал Лабисьсьер (29 баллов и 15 подборов) и Майерс Ленард (19 очков и 11 подборов). У «королей» 20 баллов в активе Марвина Бэгли III, 17 – у Де’Аарона Фокса.

НБА - регулярный чемпионат
11 апреля 2019, четверг. 05:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
99 : 95
(22:21, 29:29, 22:29, 26:16)
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Йокич - 29, Маррей - 17, Харрис - 14, Бартон - 10, Миллсэп - 9, Моррис - 7, Бисли - 7, Крэйг - 4, Пламли - 2, Томас, Лайлз, Вандербилт, Эрнангомес
Миннесота Тимбервулвз: Уиггинс - 25, Рейнольдс - 19, Дьенг - 18, Шарич - 11, Джонс - 8, Уильямс - 6, Бэйтс-Диоп - 4, Толливер - 3, Террелл - 1, Окоги, Крик, Гибсон
НБА - регулярный чемпионат
11 апреля 2019, четверг. 05:30 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
136 : 131
(30:39, 32:48, 36:26, 38:18)
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 37, Лябисье - 29, Лейман - 19, Трент-мл. - 19, Леонард - 19, Коллинс - 13, Лиллард, Тёрнер, Харклесс, Худ, Амину, Карри, Кантер
Сакраменто Кингз: Багли III - 20, Феррелл - 17, Фокс - 17, Богданович - 15, Мейсон - 15, Барнс - 10, Бьелица - 10, Хилд - 9, Коли-Стайн - 8, Т. Уильямс - 4, Суониган - 4, Джонсон - 2, Брюэр
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент