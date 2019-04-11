Брайант: любил и ненавидел соревноваться с Новицки

Легендарный защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант отреагировал на завершение карьеры форварда «Даллас Маверикс» Дирка Новицки.

«Дирк, ты провёл всю карьеру в одном клубе. Это показывает, кем ты являешься как личность. Я любил и ненавидел соревноваться с тобой. Наслаждайся выходом на пенсию, брат, ты это заслужил», — написал Брайант на своей странице в «Твиттере».

Новицки был выбран под общим 9-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации в 1998 году. Форвард завоевал один чемпионский титул, один раз был признан самым ценным игроком лиги, а также принял участие в 14 Матчах звёзд.

Нынешний сезон стал для Дирка 21-м в карьере. 19 июня немцу исполнится 41 год. Он занимает шестое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (31 560 очков).