Карри и другие игроки не смогли правильно произнести по буквам фамилию Новицки

Издание SportsDay Mavs попросило нескольких бывших и действующих игроков, а также тренера Национальной баскетбольной ассоциации произнести по буквам фамилию форварда «Даллас Маверикс» Дирка Новицки.

Правильно фамилию немца произнесли главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович, форвард «Мемфис Гриззлиз» Чендлер Парсонс и центровой «Торонто Рэпторс» Марк Газоль. Ошибки допустили лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри, ветеран «Лос-Анджелес Лейкерс» Тайсон Чендлер, разыгрывающий «Виртуса» Марио Чалмерс, центровой «Милуоки Бакс» Пау Газоль и бывший игрок Джейсон Терри.

Видео доступно на странице SportsDay Mavs в «Твиттере».

Нынешний сезон стал последним в профессиональной карьере Дирка. Форвард был выбран под общим 9-м номером на драфте НБА в 1998 году. 40-летний баскетболист завоевал один чемпионский титул, один раз был признан MVP лиги, а также принял участие в 14 Матчах звёзд.