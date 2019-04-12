Суперфинал Ассоциации студенческого баскетбола состоится в Казани с 16 по 18 мая

С 16 по 18 мая в Казани пройдёт Суперфинал Ассоциации студенческого баскетбола. В нём сыграют по четыре сильнейшие мужские и женские команды студенческого баскетбола России. Финальные матчи пройдут в «Баскет-холле». В честь олимпийского чемпиона Сергея Белова текущий чемпионат АСБ получил название «Легендарный сезон».

Суперфинал АСБ пройдёт в формате «Финала четырёх» с участием сильнейших мужских и женских команд. 16 мая состоятся полуфиналы, 17 мая – матчи за третьи места. Игры пройдут в культурно-спортивном комплексе «КАИ Олимп» (г. Казань, ул. Чистопольская, д. 67). Финальные матчи среди мужских и женских команд пройдут в субботу 18 мая в «Баскет-холле» (г. Казань, Спартаковская, 1). Домашняя арена БК «УНИКС» вмещает 7 тыс. зрителей.

Действующими обладателями титула является команда МГУ (Москва) среди мужских команд и «Чёрные медведи – Политех» (Санкт-Петербург) среди женских.

Ассоциация студенческого баскетбола – крупнейшая студенческая спортивная лига Европы. АСБ объединяет 800 команд из 71 региона, ежегодно проводятся более 5 тыс. матчей. Лучшие игроки АСБ будут представлять Россию на Всемирной летней универсиаде 2019 года в Неаполе.