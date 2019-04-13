Доневалд: нас ожидает сложный выезд в Нур-Султан

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Боб Доневалд поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной».



«Астана» очень хороша. Там здорово распределены роли, ребята сражаются друг за друга, и это придает им уверенность в себе. «Астана» – тренерская команда, которая одержала много больших побед. В Краснодаре мы уступили этим парням и теперь настроены на реванш. Нас ожидает очень сложный выезд. Для победы нужно показать свой лучший баскетбол», — приводит слова Боба Доневалда официальный сайт краснодарской команды.



Встреча между «Локомотивом-Кубань» и «Астаной» пройдёт 15 апреля в Нур-Султане (Казахстан). Начало матча — в 17:00 по московскому времени.



